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Борьба

Смирнову прооперировали после травмы глаза на чемпионате мира по борьбе

Никита Давыдов

Российская спортсменка Елизавета Смирнова перенесла операцию на глазу после травмы, полученной на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане, сообщила ее тренер Наталья Смирнова.

«Только что прошла операция, сейчас Елизавета в больнице под присмотром. Рана серьезная, глаз пробит. Дополнительные сведения будут позднее», — приводит слова Смирновой РИА Новости.

27 октября в 1/8 финала чемпионата мира в весовой категории до 50 кг американка Морган Тернер дважды попала россиянке пальцами в глаза и была дисквалифицирована. Из-за повреждения роговицы врачи не допустили Смирнову к продолжению турнира.

Ранее Смирнова обвинила Тернер в умышленном нанесении вреда здоровью ее подопечной и заявила о подготовке судебного иска к американке.

Елизавета Смирнова получила травму глаза.Смирнову сняли с ЧМ по борьбе из-за травмы глаза, полученной в схватке с американкой. Тренер Елизаветы готова идти в суд

Чемпионат мира по спортивной борьбе в Астане проходил с 24 октября по 1 ноября.

Источник: РИА Новости
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Сборная России по борьбе
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