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Абдулрашид Садулаев рассказал, как поддержка Хабиба Нурмагомедова помогла ему завоевать бронзу чемпионата мира

Садулаев рассказал, как поддержка Хабиба Нурмагомедова помогла ему завоевать бронзу чемпионата мира

Руслан Минаев

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев рассказал, что присутствие бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на трибунах придало ему сил в схватке за бронзу чемпионата мира в Астане.

«Перед выходом мне сказали, что на трибунах появился Хабиб. Я слышал, что он хочет приехать. Приятно, что наш брат, наш земляк, выдающийся человек приехал нас поддержать. Конечно, это зарядило», — цитирует ТАСС Садулаева.

В поединке за третье место в весовой категории до 97 кг 30-летний россиянин победил поляка Збигнева Барановского.

Садулаев — двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира. На турнир в Астане он отобрался через контрольную схватку с Магомедом Курбановым, пропустив чемпионат России из-за травмы колена.

Чемпионат мира завершится 1 ноября. Российские борцы выступают с национальным флагом и гимном.

Источник: ТАСС
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Хабиб Нурмагомедов
Абдулрашид Садулаев
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Садулаев — о бронзе чемпионата мира: «Это не то, к чему я стремился»
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