Российский борец Шериев стал чемпионом мира в весе до 74 кг

Российский борец вольного стиля Иналбек Шериев выиграл золото чемпионата мира в весовой категории до 74 кг. Турнир проходит в Астане.

В финальной схватке 23-летний спортсмен победил представляющего Казахстан Нуркожу Кайпанова со счетом 10:4.

Бронзовыми призерами стали японец Есиносукэ Аояги и иранец Амир Яздани.

Шериев впервые в карьере стал чемпионом мира. В 2024 году россиянин становился бронзовым призером чемпионата мира в Тиране в весе до 70 кг.

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