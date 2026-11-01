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Вольная борьба: результат финала в категории до 92 кг на чемпионате мира в Астане 1 ноября 2026

Россиянин Гаджимагомедов победил американца Хидли и стал чемпионом мира

Руслан Минаев
Аманулла Гаджимагомедов.
Фото Global Look Press

Российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал чемпионом мира в весовой категории до 92 кг. Турнир проходит в Астане.

В финальной схватке 31-летний спортсмен победил американца Трента Хидли со счетом 3:2. Бронзовыми призерами стали грузин Мириани Майсурадзе и представляющий Азербайджан Али Цокаев.

Гаджимагомедов взял реванш у Хидли после поражения в финале чемпионата мира в Загребе в 2025-м. Россиянин впервые в карьере стал чемпионом мира. На его счету серебро ЧМ-2025, также он становился бронзовым призером чемпионата Европы-2026.

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