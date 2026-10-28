Россия дождалась первого золота на ЧМ по борьбе! Касабиева выиграла финал и пробежала с триколором

Наши девушки не побеждали на чемпионатах мира с 2019 года.

Российская спортсменка Алина Касабиева завоевала золотую медаль чемпионата мира по борьбе в Астане. В финале весовой категории до 65 кг 24-летняя россиянка победила чемпионку мира-2021 Ирину Рингачи из Молдавии со счетом 6:3.

Первое золото и долгожданный гимн России

Касабиева добралась до решающей схватки после трех побед. Сначала россиянка досрочно разобралась с китаянкой Йонгсин Фенг (10:0) и представительницей Узбекистана Набирой Есенбаевой (10:0), а в полуфинале одолела украинку Соломию Винник (8:4). В финале Алине предстояло встретиться с опытной Рингачи, которая пять лет назад в Осло уже становилась чемпионкой мира.

Решающая схватка получилась напряженной. В первом периоде Касабиева повела со счетом 2:1, но после перерыва молдаванка сумела перехватить инициативу и выйти вперед — 3:2. Россиянка, однако, не растерялась: провела результативную атаку, вернула преимущество, а в концовке успешно сработала на контратаке. Итог — 6:3 и первое золото России на чемпионате мира в Астане.

«Первые эмоции — это радость. Это самое большое достижение в моей карьере. С божьей помощью мы работали. Не знаю насчет истории, главное, что получилось выиграть, отдать всю себя в схватке», — приводит слова Касабиевой ТАСС.

Сразу после победы россиянка взяла национальный флаг и совершила круг почета по арене. А затем поднялась на высшую ступень пьедестала, где в ее честь прозвучал гимн России. Для спортсменки этот момент оказался не менее важным, чем сама золотая медаль.

«Не могу передать все эти ощущения. Славу богу за все, что он мне дает. Хочу сказать спасибо своим личным тренерам, тренерскому штабу сборной России. За подготовку, за все возможности и шансы, которые они мне дают. Просто спасибо всем», — сказала Алина в эфире «Матч ТВ».

«Были очень хорошие соперницы, на чемпионат мира просто так никто не попадает. Знала, что будет трудно. Просто надо было выложиться. В этом году приятно вдвойне. За эти четыре года первый раз выступаем под флагом, с гимном. И вот теперь гимн прозвучит российский», — добавила чемпионка.

Фото Global Look Press

Россиянки не выигрывали золото семь лет

Победа Касабиевой стала исторической для российской женской борьбы. В последний раз наши спортсменки поднимались на высшую ступень пьедестала чемпионата мира еще в 2019 году. Причем произошло это также в Казахстане: в Нур-Султане золото завоевали Инна Тражукова (до 65 кг) и Наталья Воробьева (до 72 кг).

Для самой Касабиевой золотая медаль стала продолжением поступательного движения к вершине. В 2025 году Алина дошла до финала чемпионата мира, но довольствовалась серебром. В 2026-м повторила результат на европейском первенстве.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили после финала не скрывал эмоций. По его словам, Касабиева продемонстрировала именно те качества, которые необходимы для побед на крупнейших международных соревнованиях.

«Алина — трудолюбивая спортсменка, показала настоящий характер. Она — яркий пример, как надо побеждать. Если честно, трудно подобрать какие-то слова, чтобы охарактеризовать состояние, в котором я нахожусь после этой блестящей победы», — заявил Мамиашвили федеральному телеканалу.

Руководитель федерации также объяснил, что, по его мнению, помогло спортсменке добиться победы.

«В чем залог успеха? Вера, что ты делаешь и с кем ты делаешь, тесные отношения от самого начала и до конца. А также одно из главных — это чувство повседневной ответственности: начиная от обязательства встать на зарядку, не проспать, не опоздать, делать больше, чем все твои соперники. Все это формирует характер, который и показала Алина».

До успеха Касабиевой российские борцы завоевали на чемпионате мира в Астане только две награды. Артур Саргсян стал серебряным призером в греко-римской борьбе в категории до 97 кг, уступив в финале белорусу Кириллу Маскевичу. Сергей Емелин взял бронзу в весе до 63 кг, победив в схватке за третье место катарца Арефа Мохаммади со счетом 9:0. Таким образом, теперь в активе сборной России три медали — по одной каждого достоинства.

При этом чемпионат мира еще далек от завершения. Впереди оставшиеся соревнования среди женщин, а с 29 октября начнутся поединки по вольной борьбе, где Россию представят в том числе олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев и Заур Угуев. Последние финалы пройдут 1 ноября.