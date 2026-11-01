Ханиев допустил переход в категорию до 86 кг ради Олимпиады-2028

Российский борец вольного стиля Исмаил Ханиев, завоевавший бронзу чемпионата мира в Астане, рассказал о возможном переходе в олимпийскую весовую категорию до 86 кг.

В схватке за третье место россиянин победил представителя Монголии Сулдхуу Олонбаяра — 6:0.

«К Олимпиаде, я думаю, уже надо переходить в 86 кг: 79 — не олимпийский вес. Когда я боролся в 86 кг на одном из первых первенств Европы, особой сложности не было, вроде нормально отборолся. Наоборот, в более высоких весовых категориях мне бывает легче, чем в низких. В 74 кг чуть труднее: там быстро и много двигаются, а с большими весами полегче.

Мы будем готовиться к следующему чемпионату мира, он лицензионный, и от него многое будет зависеть в отборе на Олимпиаду. Так что следующий год для нас самый важный», — приводит ТАСС слова Ханиева.

Чемпионат мира-2027 пройдет с 11 по 19 сентября в Лас-Вегасе (США) и станет первым квалификационным турниром к Олимпиаде-2028. Призеры в олимпийских весовых категориях получат квоты для своих стран.