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Украинка Кливчуцкая отказалась от фото с американкой и россиянкой на чемпионате мира по борьбе

Украинка Кливчуцкая отказалась от фото с американкой и россиянкой на чемпионате мира по борьбе

Алина Савинова

Украинка Наталья Кливчуцкая, ставшая серебряным призером чемпионата мира по спортивной борьбе-2026, отказалась от совместной фотографии с победительницей Эверест Лейдекер из США, а также бронзовыми призерами россиянкой Екатериной Вербиной и японкой Нагисой Харадой, сообщает РИА Новости.

Кливчуцкая проиграла Лейдекер в поединке за золотую медаль в весовой категории до 55 кг. На церемонии награждения украинка ушла из зала сразу после гимна США, пропустив традиционное фотографирование с другими призерами.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит с 24 октября по 1 ноября в Астане (Казахстан).

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Источник: РИА Новости
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