«По эмоциям одна пустота». Саргсян завоевал первую медаль России на ЧМ по борьбе

В финале россиянин уступил белорусу, хотя накануне победил олимпийского чемпиона.

Российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян завоевал серебряную медаль чемпионата мира-2026 в Астане. В финале весовой категории до 97 кг 28-летний спортсмен уступил белорусу Кириллу Маскевичу со счетом 1:7. Эта награда стала первой для сборной России на турнире, который проходит с 24 октября по 1 ноября.

«Хотелось сделать круг почета с флагом»

Саргсян подходил к финалу после яркой победы: в полуфинале он со счетом 5:1 взял верх над олимпийским чемпионом Парижа-2024 и действующим чемпионом мира Мохаммадхади Сарави из Ирана. Однако на решающую схватку против Маскевича сил и эмоций уже не хватило. Белорус выступил уверенно, оставив Артура со вторым серебром мировых первенств подряд.

«Даже не знаю, не могу слов подобрать, чтобы описать. Одна пустота. Очень много эмоций оставил. Вообще не нужно было это. Расслабился, не собрался, вот результат. Хочу поздравить Белоруссию и Кирилла Маскевича, он молодец. Он очень достойно провел этот турнир», — признался Саргсян «Матч ТВ».

По словам россиянина, особенно тяжело оказалось перестроиться после принципиальной победы над Сарави. Артур рассказал, что целый год готовился именно к встрече с иранцем, тщательно изучал его борьбу и искал способы победить. В полуфинале план удалось реализовать, однако настрой сыграл против спортсмена в следующем поединке.

«Очень много эмоций оставил, которых не хватило сегодня. Я вроде все контролировал, но Кирилл чуть усыпил бдительность. И все шло очень хорошо, пока у меня эта рука не вылезла в моменте с трико. Будем работать. Пройдем и это», — отметил борец.

Для Саргсяна это уже третья медаль чемпионатов мира: в 2021 году он завоевал бронзу, в 2025-м стал вторым. Особенно обидным нынешнее поражение оказалось на фоне возвращения российской национальной символики. Впервые с 2019 года борцы выступают на мировом первенстве с флагом и гимном.

«Хотелось бы сегодня сделать круг почета с флагом... Уже снилось, что я это делаю. Но, видите, это борьба. Нужно было чуть грамотнее собраться. Я уже был третьим, вторым, сейчас снова второй... И каждый раз ждать... Это тяжело. Надо все брать здесь и сейчас — все для этого было. Я проделал очень большую работу, но чуть не справился», — сказал Саргсян.

Артур Саргсян. Фото Федерация спортивной борьбы России

Кто еще поборется за медали?

Пока серебро Саргсяна остается единственной наградой российских борцов в Астане. Среди тех, кто не оправдал ожиданий, оказался трехкратный чемпион Европы Эмин Сефершаев. В весовой категории до 55 кг он уступил грузину Вахтангу Лолуа в четвертьфинале, хотя ранее побеждал этого соперника на чемпионате Европы. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили связал поражение с тактическими ошибками.

«Он его хорошо знает. И до этого он его победил... Тогда четвертьфинальная схватка тоже получилась очень напряженной. Но там он себе не позволил никаких слабостей. Ни на секунду не отошел от тактики, стратегии. А здесь это немножко было, конечно. Как только ты начинаешь играть по правилам соперника — все, шансов ноль», — заявил Мамиашвили «Матч ТВ».

Тем не менее выступление российских борцов греко-римского стиля еще не завершено. Во вторник, 27 октября, за бронзовую медаль в категории до 63 кг поборется Сергей Емелин. Бронзовый призер Олимпиады в Токио ранее уступил в полуфинале азербайджанцу Нихату Мамедли.

Параллельно стартует женская борьба. В первый день на ковер выйдут участницы категорий до 50, 57, 65 и 76 кг, включая россиянок Елизавету Смирнову, Анастасию Яндушкину, Алину Касабиеву и Марию Силину. 28 октября состоятся первые женские финалы, а 29-го начнутся соревнования по вольной борьбе.

В заключительной части чемпионата Россию представят сразу несколько титулованных спортсменов. Среди них двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, олимпийский чемпион Заур Угуев и чемпион мира Абасгаджи Магомедов. Финальные схватки вольников пройдут с 30 октября по 1 ноября.