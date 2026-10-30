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Российский борец Абдулрашид Садулаев: комментарий о бронзе чемпионата мира в Астане

Садулаев — о бронзе чемпионата мира: «Это не то, к чему я стремился»

Алина Савинова

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев прокомментировал бронзу чемпионата мира в Астане.

В пятницу в схватке за третье место в весовой категории до 97 кг 30-летний россиянин победил поляка Збигнева Барановского.

«Я рад, что сегодня взял бронзовую медаль, но, конечно, это не то, к чему я стремился и зачем сюда приехал. Обычно с Кайлом Снайдером мы встречались в финале, а на этот раз получилось, что встретились в полуфинале. Он был сильнее. Никаких оправданий нет: значит, где-то были допущены ошибки», — приводит ТАСС слова Садулаева.

Российский борец также рассказал о дальнейших планах.

«Все впереди, ничего страшного не произошло. В следующем году чемпионат мира пройдет в Америке, потом, в 2028 году, Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Поэтому медленно будем двигаться туда», — добавил он.

Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира. Бронзу на мировом первенстве он завоевал впервые в карьере. В 2017 году россиянин также становился серебряным призером ЧМ.

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Источник: ТАСС
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Абдулрашид Садулаев
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Садулаев взял бронзу на чемпионате мира по борьбе в Астане
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