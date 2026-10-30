Садулаев взял бронзу на чемпионате мира по борьбе в Астане

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Астане (Казахстан).

В схватке за третье место в весовой категории до 97 кг 30-летний россиянин победил поляка Збигнева Барановского.

Садулаев является шестикратным чемпионом мира. Бронзу на мировом первенстве он завоевал впервые в карьере. В 2017 году россиянин также становился серебряным призером ЧМ. Кроме этого, Садулаев дважды выигрывал золото на Олимпийских играх и пять раз побеждал на чемпионатах Европы.

Соревнования в Астане завершатся 1 ноября. Российские спортсмены выступают на них под национальным флагом и с гимном.

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