Российские борцы вернулись в Москву с чемпионата мира в Астане

Сборная России по борьбе вернулась в Москву после завершения чемпионата мира в Астане, сообщает ТАСС.

Самолет с российскими спортсменами приземлился в аэропорту Шереметьево.

На турнире россияне завоевали 14 медалей — четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых. В общекомандном зачете сборная России заняла третье место, уступив США (семь золотых наград) и Ирану (шесть).

Российские борцы выступили на чемпионате мира с национальными флагом и гимном впервые с 2019 года.