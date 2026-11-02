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Российские борцы вернулись в Москву с чемпионата мира в Астане

Российские борцы вернулись в Москву с чемпионата мира в Астане

Сергей Ярошенко

Сборная России по борьбе вернулась в Москву после завершения чемпионата мира в Астане, сообщает ТАСС.

Самолет с российскими спортсменами приземлился в аэропорту Шереметьево.

На турнире россияне завоевали 14 медалей — четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых. В общекомандном зачете сборная России заняла третье место, уступив США (семь золотых наград) и Ирану (шесть).

Российские борцы выступили на чемпионате мира с национальными флагом и гимном впервые с 2019 года.

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Источник: ТАСС
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