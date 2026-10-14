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Россиянин Абдулрашид Садулаев выступит на чемпионате мира по борьбе

Садулаев выступит на чемпионате мира по борьбе

Алина Савинова

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил чемпиона страны Магомеда Курбанова в схватке за право выступить на чемпионате мира-2026 в весовой категории до 97 кг.

Поединок прошел во Владикавказе и завершился со счетом 5:3.

Курбанов выиграл чемпионат России в 2026 году. Садулаев пропустил турнир по состоянию здоровья.

30-летний Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020), а также шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

Чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе состоится в Астане с 24 октября по 1 ноября.

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Абдулрашид Садулаев
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