Мамиашвили назвал ожидаемым непереизбрание в бюро UWW

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что осознанно участвовал в выборах в бюро Объединенного мира борьбы (UWW), несмотря на ожидаемый исход голосования.

«Все прогнозировалось, все было ожидаемо. Это продолжение санкционных дел. Для меня было принципиально участвовать в выборах, хотя мне предлагали сняться», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

В августе Мамиашвили покинул пост вице-президента UWW, который занимал с 2014 года, после включения в санкционный список Евросоюза. Президентом UWW на новый шестилетний срок переизбран серб Ненад Лалович.

Мамиашвили — олимпийский чемпион 1988 года в весовой категории до 82 кг, трехкратный чемпион мира и Европы. С 2001 года он возглавляет Федерацию спортивной борьбы России.