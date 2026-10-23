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Мамиашвили назвал ожидаемым непереизбрание в бюро UWW

Никита Давыдов

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что осознанно участвовал в выборах в бюро Объединенного мира борьбы (UWW), несмотря на ожидаемый исход голосования.

«Все прогнозировалось, все было ожидаемо. Это продолжение санкционных дел. Для меня было принципиально участвовать в выборах, хотя мне предлагали сняться», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

В августе Мамиашвили покинул пост вице-президента UWW, который занимал с 2014 года, после включения в санкционный список Евросоюза. Президентом UWW на новый шестилетний срок переизбран серб Ненад Лалович.

Мамиашвили — олимпийский чемпион 1988 года в весовой категории до 82 кг, трехкратный чемпион мира и Европы. С 2001 года он возглавляет Федерацию спортивной борьбы России.

Источник: ТАСС
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Михаил Мамиашвили
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Мамиашвили не был переизбран в бюро Объединенного мира борьбы
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