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Российские вольники выиграли два золота в последний день молодежного чемпионата мира в США

Российские вольники выиграли два золота в последний день молодежного чемпионата мира в США

Павел Лопатко

Российские борцы вольного стиля выиграли две золотые медали в заключительный день молодежного чемпионата мира среди спортсменов до 23 лет, который прошел в Лас-Вегасе (США).

В весовой категории до 70 килограммов Магомед-Эми Эльтемиров победил представителя Ирана Эбрахима Елахичоурана.

Мухамед-Тахир Ханиев в финальном поединке в весовой категории до 97 килограммов одержал победу над американцем Джастином Рейдмэчером.

Еще один российский борец Саид Сайдулов уступил в финале в весовой категории до 79 килограммов иранцу Махди Юсефихаживару.

В мае 2026 года Объединенный мир борьбы (UWW) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям без ограничений во всех возрастных категориях.

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