Российские борцы выиграли медальный зачет молодежного чемпионата мира в США

Российские борцы заняли первое место в медальном зачете молодежного чемпионата мира, который прошел в Лас-Вегасе (США).

Россияне завоевали 13 наград — семь золотых, три серебряные и три бронзовые медали. Второе место заняла сборная Ирана (7 золотых, 1 серебряная и 6 бронзовых наград), третьими стали представители США (3-3-4).

В вольной борьбе российские спортсмены выиграли четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. В греко-римской борьбе на их счету одно золото, одно серебро и две бронзы.

В женской борьбе россиянки завоевали две золотые медали.