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Российский борец Закриев завоевал золото молодежного чемпионата мира в Лас-Вегасе

Российский борец Закриев завоевал золото молодежного чемпионата мира в Лас-Вегасе

Сергей Ярошенко

Российский борец Эрзу Закриев стал победителем молодежного чемпионата мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Лас-Вегасе (США).

В финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг россиянин одержал победу на туше над представителем Турции Азатом Сарияром. Бронзовые медали завоевали иранец Мохаммад Камали и японец Такаку Судзуки.

Молодежный чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 18 октября.

В мае Объединенный мир борьбы (UWW) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям без ограничений во всех возрастных категориях.

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