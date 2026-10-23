Ненад Лалович переизбран президентом Объединенного мира борьбы

Конгресс Объединенного мира борьбы (UWW) продлил полномочия сербского предпринимателя Ненада Лаловича на посту президента, сообщает пресс-служба организации.

68-летний Лалович был единственным кандидатом на выборах. Изначально на пост президента претендовал также азербайджанец Намиг Алиев, член бюро UWW, однако он снял свою кандидатуру перед голосованием.

Лалович занимает пост президента UWW с 2014 года. Он входит в Международный олимпийский комитет (МОК) с 2015 года.