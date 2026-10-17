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Россиянка Екатерина Кошкина завоевала золото молодежного чемпионата мира по борьбе

Россиянка Кошкина завоевала золото молодежного чемпионата мира по борьбе

Руслан Минаев

Российская спортсменка Екатерина Кошкина стала победительницей молодежного чемпионата мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Лас-Вегасе (США).

В финале весовой категории до 65 кг россиянка победила представительницу Китая Ютси Жао. Бронзовые медали завоевали Нархажид Ниамсурен из Монголии и американка Риз Ларраменди.

Турнир завершится 18 октября. В мае 2026 года Объединенный мир борьбы (UWW) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям без ограничений во всех возрастных категориях.

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