Россиянка Кошкина завоевала золото молодежного чемпионата мира по борьбе

Российская спортсменка Екатерина Кошкина стала победительницей молодежного чемпионата мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Лас-Вегасе (США).

В финале весовой категории до 65 кг россиянка победила представительницу Китая Ютси Жао. Бронзовые медали завоевали Нархажид Ниамсурен из Монголии и американка Риз Ларраменди.

Турнир завершится 18 октября. В мае 2026 года Объединенный мир борьбы (UWW) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям без ограничений во всех возрастных категориях.

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