Россиянка Шевченко завоевала золото молодежного чемпионата мира по борьбе
Россиянка Алина Шевченко стала победительницей чемпионата мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Лас-Вегасе (США).
В финальной схватке в весовой категории до 68 кг россиянка одержала победу над представительницей Белоруссии Ксенией Тереней.
Бронзовые медали завоевали японка Рай Хосино и итальянка Лаура Годино.
Молодежный чемпионат мира завершится 18 октября. В мае 2026 года Объединенный мир борьбы (UWW) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям без ограничений во всех возрастных категориях.
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