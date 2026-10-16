Россиянка Шевченко завоевала золото молодежного чемпионата мира по борьбе

Россиянка Алина Шевченко стала победительницей чемпионата мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Лас-Вегасе (США).

В финальной схватке в весовой категории до 68 кг россиянка одержала победу над представительницей Белоруссии Ксенией Тереней.

Бронзовые медали завоевали японка Рай Хосино и итальянка Лаура Годино.

Молодежный чемпионат мира завершится 18 октября. В мае 2026 года Объединенный мир борьбы (UWW) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям без ограничений во всех возрастных категориях.

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