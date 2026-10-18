Российские вольники завоевали два золота и одно серебро на ЧМ по борьбе в США

Российские борцы вольного стиля выиграли две золотые и одну серебряную медаль на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет в Лас-Вегасе (США).

Магомед Байтукаев стал победителем турнира в весовой категории до 74 кг, одолев в финале американца Джейдена Джеймса. Еще одно золото завоевал Арсен Балаян (до 86 кг), который в решающей схватке победил турка Ахмета Ягана.

Серебряным призером в категории до 92 кг стал Арслан Багаев. В финале россиянин уступил иранцу Аболфазлу Фирузаи.

Молодежный чемпионат мира завершится 18 октября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям во всех возрастных категориях без ограничений.

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