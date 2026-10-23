Мамиашвили не был переизбран в бюро Объединенного мира борьбы

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили не был переизбран в бюро Объединенного мира борьбы (UWW). Об этом сообщила пресс-служба UWW.

В конце августа 62-летний Мамиашвили покинул пост вице-президента Объединенного мира борьбы после включения в санкционный список Евросоюза. ЕС ввел против него санкции в рамках 21-го пакета антироссийских ограничений. Спортивный функционер занимал должность вице-президента UWW с 2014 года.

Мамиашвили — олимпийский чемпион 1988 года и трехкратный чемпион мира. Он занимает пост президента Федерации спортивной борьбы России с 1997 года.

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