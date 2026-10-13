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В сборной России по вольной борьбе рассчитывают на три-четыре золотые медали на чемпионате мира

В сборной России рассчитывают на три-четыре золотые медали на ЧМ-2026

Алексей Михайлов

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов заявил, что его подопечные должны побороться за три-четыре золотые медали на предстоящем чемпионате мира.

«Конкуренция очень серьезная, сейчас чемпионат мира очень сложный для ребят. В том плане, что и американская, и японская, и иранская школы очень сильно подтянулись. На прошлом чемпионате такое выступление было, что хотелось бы лучше, но три медали всего лишь было.

Поэтому, учитывая все эти факторы, мы работу над ошибками провели. Ну и на этот раз, я думаю, команда в разы лучше должна быть. Мы всегда ее [стратегию подготовки] меняем по обстоятельствам, смотрим просто по форме, кому чего не хватало, индивидуально подходим к ребятам. Поэтому сегодня, я думаю, мы работу над ошибками провели», — приводит ТАСС слова Гацалова.

Турнир пройдет в Астане с 24 октября по 1 ноября.

На прошлом чемпионате мира в Загребе российские борцы завоевали по одной медали каждого достоинства.

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Источник: ТАСС
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Хаджимурат Гацалов
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