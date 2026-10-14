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Мамиашвили оценил выход Садулаева на ЧМ: «Ему остается готовиться и достойно выступить»

Дарик Агаларов
корреспондент

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поделился с «СЭ» мнением о выходе Абдулрашида Садулаева на чемпионат мира-2026.

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил чемпиона страны Магомеда Курбанова в схватке за право выступить на чемпионате мира-2026 в весовой категории до 97 кг.

Поединок прошел во Владикавказе и завершился со счетом 5:3.

«Мы надеемся на то, что он в хорошей форме. Самое главное, что есть достойные конкуренты в этом весе. Думаю, сам Абдулрашид благодарен Магомеду Курбанову. Есть достойный конкурент в команде, который приносил медали. Они показали хорошую жесткую схватку. Абдулрашиду остается готовиться и достойно выступить, чтобы не подвести в том числе Курбанова. Состояние Садулаева в связи с травмой? Все нормально, никаких опасений нет», — сказал Мамиашвили «СЭ».

30-летний Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020), а также шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

Чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе состоится в Астане с 24 октября по 1 ноября.

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Абдулрашид Садулаев
Михаил Мамиашвили
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Садулаев выступит на чемпионате мира по борьбе
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