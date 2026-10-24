Чимаев досрочно победил американца Лоулера на турнире RAF 14

Боец UFC Хамзат Чимаев одержал досрочную победу над бывшим чемпионом организации американцем Робби Лоулером на турнире по вольной борьбе RAF 14 в Лас-Вегасе (США).

Схватка завершилась в первом раунде со счетом 11:0 в пользу Чимаева.

Для 32-летнего Чимаева эта победа стала четвертой подряд на турнирах RAF. Ранее он победил Диллона Дэниса, Тайрона Вудли и Люка Рокхолда.

В главном событии турнира состоится схватка Армана Царукяна и Диллона Дэниса за титул RAF в среднем весе.