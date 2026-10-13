Чемпионка Европы Вербина вошла в состав сборной России на чемпионат мира по борьбе

Определен состав женской сборной России по борьбе на чемпионат мира, который состоится с 24 октября по 1 ноября в Астане.

В заявку национальной команды вошли десять спортсменок, в том числе чемпионка Европы Екатерина Вербина, которая выступит в весовой категории до 55 кг.

Состав женской сборной России: Елизавета Смирнова (до 50 кг), Виктория Ваулина (до 53 кг), Екатерина Вербина (до 55 кг), Анастасия Яндушкина (до 57 кг), Светлана Липатова (до 59 кг), Амина Танделова (до 62 кг), Алина Касабиева (до 65 кг), Елизавета Петлякова (до 68 кг), Ксения Буракова (до 72 кг), Валентина Тохтоева (до 76 кг).

Медали в соревнованиях по женской борьбе будут разыграны с 27 по 30 октября.