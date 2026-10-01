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Джефф Монсон проведет боксерский бой с Ионом Шолтояну 25 октября в Бресте

Джефф Монсон проведет боксерский бой с Ионом Шолтояну 25 октября в Бресте

Сергей Ярошенко

Российский боец ММА Джефф Монсон проведет боксерский поединок с представителем Молдавии Ионом Шолтояну на турнире «BetBoom. IBA.PRO 21» в Бресте.

Бой состоится 25 октября и будет рассчитан на четыре раунда по две минуты.

55-летний Монсон провел 87 боев в смешанных единоборствах, одержав 60 побед при 26 поражениях и одной ничьей. Он встречался с Федором и Александром Емельяненко, Алексеем Олейником и Даниэлем Кормье.

В рамках турнира также выступит двукратный чемпион России Игорь Свиридченков, который проведет шестираундовый бой с белорусом Виктором Мурашкиным. В главном поединке вечера Теймураз Суров встретится с белорусом Владиславом Смягликовым.

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Джефф Монсон
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