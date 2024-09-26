Борцы нарушили рекомендации МОК ради России. Но флаг нашей сборной все равно не вернули

Международная федерация допустила на международные соревнования представителей Минобороны РФ и Росгвардии.

Бюро международной федерации борьбы (UWW) обновило правила допуска на крупные соревнования для спортсменов и вспомогательного персонала из России и Белоруссии. Отныне принадлежность к ЦСКА и «Динамо» сама по себе не будет препятствием для заявки на большие турниры. Это идет вразрез с рекомендациями МОК от марта 2023 года, но, видимо, является своеобразной компенсацией за некрасивую ситуацию с запретом выступления на Играх-2024 большой группы звезд российской борьбы. Напомню, что это привело к добровольному отказу от поездки в Париж всей нашей команды. Ожидается, что новые правила будут действовать уже на молодежном чемпионате мира U-23, который пройдет с 21 по 28 октября в Тиране (Албания).

Половинчатое решение

«Для будущих турниров UWW только доказательства прямого участия в СВО или ее публичная поддержка будут рассматриваться как основание для отклонения заявки спортсмена, — говорится в заявлении на официальном сайте международной федерации. — UWW также пересмотрит все предыдущие кейсы с отказами в соответствии с новыми критериями. Допущенные российские и белорусские борцы и вспомогательный персонал продолжат соревноваться в нейтральном статусе в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Флаг, герб и другие символы России и Белоруссии запрещены — на церемониях будет использоваться гимн UWW. Бюро также не приняло решения о возвращении международных соревнований в Россию и Белоруссию».

Таким образом, вердикт выглядит половинчатым — делая шаг навстречу россиянам, международная федерация, которой руководит серб Ненад Лалович, пытается избежать обвинений в ангажированности со стороны наших оппонентов. Ситуация во многом напоминает недавнее голосование на Генассамблее шахматной федерации ФИДЕ. Там тоже поднимался вопрос о возращении флага сборным России и Белоруссии и об отмене запрета на крупные соревнования на территории этих стран. Однако в итоге уступки оказались очень незначительными. Как бы то ни было, даже небольшое продвижение в деле ослабления санкций — это позитивный момент. Возможно, новая политика UWW откроет дорогу на мировую арену некоторым борцам, которые раньше не имели такой возможности.

Ненад Лалович. Фото Global Look Press

В российской борьбе много спортсменов приписано к подразделениям Минобороны и Росгвардии. Однако UWW и ранее лояльно относился к подобным ситуациям, допуская до соревнований тех борцов, кто просто имел контракт с силовыми структурами, но не являлся при этом кадровым военным. Правда, это не мешало организаторам некоторых стартов самим устраивать фильтрационные мероприятия. Например, в феврале 2024 года визы на чемпионат Европы в Румынию не получили около десяти наших борцов, в том числе такие звезды, как Абдулрашид Садулаев и Заур Угуев. Садулаев решением UWW также не был допущен на олимпийский квалификационный турнир в Баку. Впрочем, это было объяснено не только его связями в Росгвардией, но и политической деятельностью.

Кого коснутся новые рекомендации?

Некоторые наши борцы принимали участие в митинге в «Лужниках» весной 2022 года, а также в различных турнирах, где использовалась символика СВО. Таким спортсменам по-прежнему будет непросто заявиться на большие турниры. Можно не сомневаться, что об этом позаботятся украинские коллеги. Однако, например, сам факт участия в чемпионате мира среди военнослужащих или во Всемирных военных играх теперь не будет препятствием для выступления под эгидой UWW. И это логично, поскольку в других сборных тоже очень много спортсменов в погонах.

Самая неприятная ситуация с представителями ЦСКА и «Динамо», напомню, произошла накануне Олимпиады-2024. Комиссия МОК по допуску уже после одобрения со стороны международной федерации по политическим причинам отклонила заявки около двух десятков наших топовых борцов, в том числе таких суперзвезд, как Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Муса Евлоев и Абдулрашид Садулаев. В итоге наша команда смогла закрыть только 10 из 16 завоеванных квот, причем никто из прошедших фильтр комиссии не был стопроцентным претендентом на золото. Это привело к полному отказу от участия в Играх-2024 всех наших борцов. Похожая ситуация произошла и в сборной Белоруссии. Можно спорить о нюансах этого бойкота, но он точно ослабил уровень олимпийского турнира в Париже.

Пока неясно, кто из потенциальных участников Олимпиад и чемпионатов мира принял решение о завершении карьеры или переходе в ММА из-за прежних жестких ограничений. Но, возможно, кого-то из них новые послабления от UWW сподвигнут продолжить выступления в прежнем качестве. Что касается международных соревнований в России, то запрет на них касается только чемпионатов мира и Европы. Коммерческие старты с участием иностранных борцов в нашей стране не прекращались, и их уровень по-прежнему очень высок. Вообще, рекомендации МОК в отношении россиян и белорусов не являются обязательными для международных федераций. Например, в легкой атлетике и зимних видах спорта они игнорируются уже полтора года и закрывают нашим спортсменам дорогу на крупные соревнования даже в нейтральном статусе.