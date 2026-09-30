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Саламов проведет защиту титула IBF European в бою с Кожамбердиевым 16 октября

Саламов проведет защиту титула IBF European в бою с Кожамбердиевым 16 октября

Сергей Ярошенко

Российский боксер Умар Саламов проведет первую защиту титула IBF European в первом тяжелом весе в поединке с представителем Казахстана Едилом Кожамбердиевым.

Десятираундовый бой состоится 16 октября в Грозном и станет главным событием турнира «Ахмат-Ozon». Изначально соперником Саламова должен был стать британец нигерийского происхождения Остин Ннамди.

Саламову 32 года. На профессиональном ринге россиянин одержал 33 победы, 24 из них нокаутом, и потерпел два поражения. Титул IBF European в первом тяжелом весе он завоевал в августе, победив в Грозном казахстанца Али Балоева.

На счету Кожамбердиева 17 побед и два поражения. Все свои победы представитель Казахстана одержал нокаутом.

В соглавном поединке турнира россиянин Бешто Шавлаев встретится с казахстанцем Сапарбаем Айдаровым. На кону десятираундового боя будет стоять вакантный титул IBF European в полутяжелом весе. Также в рамках вечера бокса российские тяжеловесы Артем Сусленков и Сергей Кузьмин проведут очный поединок.

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Умар Саламов
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