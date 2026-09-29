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Кабайел проведет защиту титула WBC в бою с непобежденным Хисой 28 ноября

Кабайел проведет защиту титула WBC в бою с непобежденным Хисой 28 ноября

Сергей Ярошенко

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе немец Агит Кабайел проведет защиту титула в бою с албанцем Нельсоном Хисой, сообщает talkSPORT.

Поединок состоится 28 ноября в Дюссельдорфе (Германия). На счету Хисы 25 побед в 25 боях, 23 из которых он одержал нокаутом.

Кабайелу 33 года. На профессиональном ринге немец провел 27 боев и одержал 27 побед, 19 из них нокаутом. В 2025 году он завоевал временный титул WBC, после чего получил статус полноценного чемпиона мира. За карьеру Кабайел побеждал Дерека Чисору, Арсланбека Махмудова, Фрэнка Санчеса и Чжан Чжилэя.

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