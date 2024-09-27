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Кормье — настоящий садист. Кайфовал, забивая отключенного Миочича, хочет, чтобы ладонями можно было вдавливать лицо

Кормье рассказал, как получал удовольствие от добивания Миочича
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Даниэль Кормье.
Фото Global Look Press
Даниэль Кормье избивает Стипе Миочича.
Фото Global Look Press
Даниэль Кормье.
Фото соцсети
Джон Джонс (справа) в поединке с Даниэлем Кормье.
Фото AFP
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Хотя в жизни пухлый добряк.

Легенда UFC Даниэль Кормье дал большое интервью подкасту Генри Сехудо и Камару Усмана Pound for Pound и рассказал немало интересного.

О Джоне Джонсе, подарке покойного Энтони Джонсона и любви к насилию — в нашей подборке лучших моментов.

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«Я бы хотел, чтобы можно было закрывать сопернику рот ладонью, глаза, размазывать все его лицо»

Кормье признался, что искренне любил причинять соперникам боль, особенно когда они уставшие.

- Честно, когда ты изматывал соперника в спарринге или в бою, когда он уставал — это лучшее чувство. Ты просто начинаешь мутузить его, унижать. Размазывать ему лицо пальцами, хватать за лицо. Я бы хотел, чтобы можно было двумя ладонями браться за лицо.

Представь, двумя ладонями накрыть лицо! Я как-то смотрел схватку Остина О'Коннора (двукратного чемпиона NCAA Division I. - Прим. «СЭ»). Там его соперник сильно устал, был на коленях, и Остин взял его за голову и шлепнул ее об мат (смеется). Блин, я бы сам хотел попробовать такое (смеется). Я никогда такого не видел, комментаторы спрашивали: «А это по правилам?» Реально взять кого-то за голову и припечатать ее об настил, что может быть лучше? Генри вон (обращается к Сехудо. - Прим. «СЭ») хочет драться красивенько, пружинит в стойке, дистанцию держит. Бро, просто переводи этих чуваков, потом напрыгивай сверху, держи и размазывай. Ты слишком красивенько дерешься.

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Пару лет назад Ди Си еще рассказывал на The Pivot Podcast, как наслаждался забиванием отключенного Миочича.

- Когда ты сам бьешь кого-то, когда он снизу, ох... Это сладчайшая фигня. Сладчайшая фигня (смеется). Когда он падает, и ты напрыгиваешь на него, о-о-о... Я так надрал зад Стипе. Когда Стипе упал, я навис сверху, и а-а-а... (смеется). Его голова бум-бум-бум (смеется). Я такой: «Оу, он в отключке. Он в отклю-ю-ючке». Мы больные сукины дети. Те вещи, о которых я иногда думаю... Я такой: «Ты безумец». Я просто сумасшедший сукин сын.

Даниэль Кормье избивает Стипе Миочича.
Фото Global Look Press

«Если бы я стал призером Пекина-2008, то пошел бы работать тренером за 150 тысяч долларов в год и не думал бы о ММА»

- Перед Олимпиадой в Пекине я уже вел переговоры с университетами по поводу работы главным тренером. Если бы я показал в Пекине тот результат, который должен был показать... За год до ОИ я был третьим на мире, кубинец, которого я много раз обыгрывал, взял в Пекине бронзу.

Если бы я попал в призы, я бы навсегда закончил [со спортивной карьерой], устроился бы в небольшой колледж, зарабатывал свои 150 штук долларов в год и был бы счастлив. Но я вернулся домой, стал задавать себе вопросы, люди, которые были моими друзьями, начали меня заводить: «Да ты смог бы еще показать себя в спорте». И я поехал в Сан-Хосе, начал бойцовскую карьеру.

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На моем пути были всякие трудности. Когда я учился в Луизиане, я даже разок продавал наркоту. Нездоровая фигня, я был худшим драг-дилером в истории (смеется). Мне было 16 лет, мы изготовили фейковые наркотики, я продал их чуваку, и он понял, что это фейк. Он побежал за мной, догнал, я вернул ему деньги: «Окей, возвращаем за плохой продукт». И после этого я никогда этим не занимался.

Я очень боялся, что тот парень сделает мне больно. Я был уже чемпионом Штата и все равно попал вот в такую западню, пошел не той дорогой. Когда у тебя нет денег и все вокруг продают наркотики, ты тоже будешь продавать. Если даже я попал раз в эту тему, что говорить о других?

Джон Джонс (справа) в поединке с Даниэлем Кормье.
Фото AFP

«Джон Джонс на уровне Джордана? Я сейчас уйду с этого интервью»

Когда разговор дошел до Джона Джонса, самого знакового соперника в карьере Кормье, Ди Си решил оспорить его наследие. Оно велико, но не на уровне столпов американского спорта.

Усман: - Джон Джонс где-то на уровне Конора, в том плане, что...

Кормье: - Я думал, ты скажешь, на уровне Джордана, или какую-то такую подобную хрень. Я бы сразу ушел с интервью.

Усман: - Честно, Джон Джонс — это и есть Майкл Джордан ММА.

Кормье: - Нет. Ты хочешь, чтобы я ушел с интервью? Хочешь, чтобы оно закончилось?

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Усман: - Мы не берем то, что происходило за пределами клетки. Если брать чисто спорт, Джонс на уровне Майкла Джордана.

Кормье: - Ты хочешь сказать, что он на уровне Леброна Джеймса и Майкла Джордана, так?

Усман: - Он точно где-то поблизости.

Кормье: - Джон Джонс сделал очень многое в этом спорте. Но учитывая, что он сделал за пределами клетки... Я не знаю, может быть, Майкл Джордан что-то делал, я не знаю, не могу судить. Сен-Пьера не могу судить, потому что не знаю. Но по Джонсу я знаю все, что он делал. Майкл Джордан закончил карьеру в 1996-м, и люди по-прежнему не могут сказать, был ли кто-то лучше него. Джон Джонс не оставил такого наследия, чтобы мы говорили: «Никому это не превзойти». А Джордан оставил настолько мощное наследие, что появились Леброн, был Коби, и они сделали столько всего, но люди по-прежнему не могут сказать, превзошли ли они Джордана.

Даниэль Кормье.
Фото соцсети

Умирающий Энтони Джонсон завещал Кормье часы в подарок

Самый трогательный момент подкаста — рассказ Кормье про неожиданный подарок от своего бывшего соперника, Энтони Джонсона, умершего в прошлом году от редкой формы онкологии.

Усман: - Энтони Джонсон мог бы стать гигантской звездой. Если б вы видели, что он делал с ребятами, сносил им головы киками. В боях от его ударов летели зубы, а в зале что он вытворял! Но он никогда не мог заставить себя говорить [раскручивать].

Кормье: - У нас были медиатуры совместные, мы два раза дрались. Я пытался его завести, спровоцировать. Клал рядом пояс и тут же резко его убирал (смеется). А он такой: «Ох, какой же он надоедливый». И говорил ESPN: «Можно мы уже закончим?» Я просто пытался его завести, но он не такой человек.

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Знаете, что невероятно? Перед своей смертью Энтони Джонсон завещал мне часы. Мне! Он подарил мне часы. Передал через девушку, не знаю, встречались они или нет. Она сказала: «У меня для тебя кое-что есть. Эй Джей оставил». И это были часы. Потрясающе. Он был такой славный пацан. Но, бро, как же сильно он бил... Бил, как никто. Бум — и я уже на полу. И очень быстрый.

Даниэль Кормье
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