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Английский рестлер Саттерли умер через день после поединка

Английский рестлер Саттерли умер через день после поединка

Сергей Ярошенко

Английский рестлер Бенджамин Саттерли, известный под псевдонимом Пак, умер в возрасте 40 лет, сообщает пресс-служба промоушена All Elite Wrestling (AEW).

Причина смерти спортсмена не называется. О его смерти стало известно на следующий день после участия в шоу AEW в Чикаго.

«All Elite Wrestling с прискорбием объявляет о смерти Бенджамина Саттерли. Он завораживал фанатов инновационными прыжковыми приемами и невероятным мастерством на ринге. Мы выражаем соболезнования семье, друзьям и фанатам Саттерли», — говорится в заявлении.

Саттерли начал карьеру в рестлинге в 2004 году. С 2019 года он выступал в AEW, где становился обладателем чемпионских титулов. Ранее британец также выступал в WWE, New Japan Pro-Wrestling и мексиканском Consejo Mundial de Lucha Libre.

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