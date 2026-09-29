Чимаев проведет схватку с Ковингтоном за пояс RAF 14 ноября

Лига Real American Freestyle (RAF) сообщила в своем официальном аккаунте в X, что Хамзат Чимаев встретится с Колби Ковингтоном на турнире в Абу-Даби.

Борцовская схватка состоится 14 ноября на Etihad Arena. На кону будет чемпионский пояс RAF в полутяжелой весовой категории, которым владеет Ковингтон. Поединок возглавит турнир и станет главным событием первого шоу RAF в Абу-Даби.

Ковингтон завоевал титул в июле, победив Армана Царукяна, а в сентябре защитил его в схватке с Белалом Мухаммадом. Для американца встреча с Чимаевым станет второй защитой пояса. Сам Чимаев выиграл все три своих поединка в RAF. В последнем из них он одолел Гилберта Бернса техническим преимуществом. До турнира в Абу-Даби Чимаев также должен выступить на RAF 14 в Лас-Вегасе, где его соперником станет Робби Лоулер.

Чимаев и Ковингтон ранее выступали в UFC, однако их встреча пройдет по правилам вольной борьбы. RAF проводит турниры с участием бойцов смешанных единоборств и борцов. Организаторы пока не объявили полный кард шоу в Абу-Даби; на турнире также должен выступить Царукян, его соперник пока не назван. Таким образом, в календаре Чимаева уже значатся три выступления в RAF этой осенью.