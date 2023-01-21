«Не собираюсь пачкать руки». Алжирец отказался от Олимпиады из-за возможного поединка с израильтянином

Фетхи Нурин снялся с турнира и получил 10 лет дисквалификации.

Что случилось

Олимпиада в Токио навсегда войдет в историю как одна из самых неоднозначных. Виной всему стала пандемия коронавируса. Игры-2020 прошли только в 2021 году, что уже является прецедентом. А из-за жестких ковидных ограничений мировой праздник превратился в закрытое событие без болельщиков. Единственное, что могло спасти ту Олимпиаду — это спорт сам по себе. Да, отчасти Игры в Токио с этой задачей справились, и соревнования подарили нам немало рекордов и хайлайтов. Однако то, что случилось на турнире по дзюдо, явно в этот список не входит.

Алжирский дзюдоист Фетхи Нурин снялся с Игр незадолго до старта турнира. Нурин и его тренер Амар Бен Яклиф отказались от участия в Олимпиаде, чтобы избежать потенциального поединка со спортсменом из Израиля. Ключевое слово — «потенциального»: этот бой мог состояться только во втором раунде турнира. Для встречи с израильтянином Тохаром Бутбулом Нурин должен был сперва одолеть Мохамеда Абдаларасула из Судана, а его возможный визави — выиграть свой первый бой в японской столице.

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«Нам не повезло с жеребьевкой. Получив в соперники представителя Израиля, мы приняли решение сняться с турнира, и оно было правильным», — так случившееся объяснил Бен Яклиф в интервью изданию Times of Israel. Сам же Нурин в своем официальном заявлении для СМИ был менее сдержан в выражениях, что и привело к такому большому скандалу: «После такой подготовки и стольких тренировок новость о жеребьевке застала нас врасплох. Но мое решение — окончательное. Я не собираюсь пачкать руки».

Скандал за скандалом

После таких заявлений Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение временно отстранить алжирца от всех соревнований. «Позиция Нурина полностью противоречит философии IJF. Наша федерация придерживается строгой политики недискриминации. Солидарность — это основной принцип в ценностях дзюдо», — так звучало официальное заявление организации по данному вопросу. Также стоит отметить, что реакции от МОК на инцидент так и не последовало.

Фото Соцсети

Примечательно, что на чемпионате мира по дзюдо 2019 года Нурин снялся с соревнований по аналогичной причине — из-за отказа бороться с Талем Фликером из Израиля. Интересный факт: тот ЧМ проводился на той же арене, где проходил олимпийский турнир по дзюдо, — «Ниппом Будокан» на юго-западе Токио.

Такие скандалы не новы для дзюдо. На том же ЧМ 2019 года в полуфинале турнира иранская федерация приказала проиграть своему атлету Саиду Моллаи, чтобы он не встретился в финале с израильским борцом. Организацию дисквалифицировали на четыре года, а разозленный Моллаи отказался от гражданства Ирана и стал представлять сборную Монголии. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро египтянин Ислам Аль-Шахави после проигрыша отказался поклониться и пожать руку Ору Сассону из Израиля. Задолго до поединка египтянину присылали угрозы с требованиями отказаться от него. Сразу же после того боя Аль-Шахави завершил спортивную карьеру.

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10 лет без дзюдо

После окончания Олимпийских игр и проведения собственного расследования Международная федерация дзюдо приняла решение дисквалифицировать Нурина от участия во всех официальных соревнованиях под эгидой IJF на 10 лет. Ровно под такие же санкции попал и тренер алжирца — Бен Яклиф. Таким образом, их отстранения продлятся до 23 июля 2031 года.

«Представители Алжира использовали Олимпиаду со злым умыслом — в роли платформы для протеста, а также религиозной и политической пропаганды. Это серьезное нарушение устава и кодекса этики IJF и Олимпийской хартии», — заявил президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.