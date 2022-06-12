Российских дзюдоистов пустили на международные соревнования! Это большой прецедент

Речь не о местечковом турнире, а о « Большом шлеме».

Начиная с конца февраля российских спортсменов исключительно отстраняли от международных стартов. Изоляция стала почти 100-процентной. Не коснулись санкции разве что профессиональных единоборств. Под нейтральным статусом сейчас могут выступать только шахматисты и теннисисты. Ну и игровики — выходить в зарубежных чемпионатах. Все олимпийские виды после выступлений президента МОК Томаса Баха на замке. Никаких предпосылок к изменениям не было.

Как вдруг — новости от Международной федерации дзюдо (IJF). На официальном сайте появился пресс-релиз с названием: «Дзюдо — это спорт мира, единства и дружбы».

Что за пресс-релиз?

— IJF сообщает, что спортсмены из Федерации дзюдо России зарегистрированы для участия в турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе в качестве нейтральных спортсменов, — говорится в заявлении. — IJF поддерживает решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях, но в качестве нейтральных спортсменов — строго под флагом, гимном и в цветах IJF. Это решение дает равные шансы всем спортсменам и выше дискриминации, политики, конфликтов и любых других вопросов, не связанных со спортом. Спорт является важным социальным инструментом, мостом для восстановления сообществ и улучшения общества на мировом уровне.

В настоящее время мир разрывается из-за конфликта между двумя странами, чьи национальные федерации дзюдо являются членами IJF. Но конфликт не создается и не подогревается спортом. Спортсмены не должны быть наказаны за вопросы, которые находятся вне их контроля, и, как недавно заявил президент МОК Томас Бах, «каждый, кто поддерживает военные действия, может и должен быть подвергнут санкциям, но права каждого, кто не поддерживает, должны соблюдаться в соответствии с нашими собственными правилами и нормами международного права; не существует и не должно быть санкций за наличие паспорта».

Президент IJF, господин Мариус Визер, заявил: «Дзюдо — это образовательный вид спорта. Он учит таким ценностям, как уважение, дружба, мужество, взаимопомощь. Дзюдо всегда стремилось избегать политического вмешательства или любой формы дискриминации в отношении спортсменов или любых других представителей дзюдо. В нашей философии и общении мы часто называем себя семьей дзюдо, и это основано на тех самых принципах, которыми мы руководствуемся: дружбе и уважении. Более того, IJF на протяжении многих лет реализует специальные программы «Дзюдо во имя мира», которые мы используем в качестве инструмента для объединения сообществ, расширения диалога и социальной сплоченности в районах, отмеченных различного рода конфликтами».

IJF известно о различных правительственных условиях для некоторых национальных федераций, которым на данный момент запрещено принимать участие в соревнованиях, на которых присутствуют российские или белорусские спортсмены. IJF приветствовала выступление президента Баха на генеральной ассамблее ASOIF 2022, разъясняющее правильную позицию, которую должен занимать спорт в сегодняшнем сложном политическом контексте: «Как вы можете гарантировать честные международные соревнования, если правительства принимают решения в соответствии со своими политическими интересами? Если открыть эти врата, то сегодня это будут Россия и Белоруссия, но завтра на их месте может оказаться ваша страна. Это противоречит всем принципам, за которые мы выступаем. Если мы оставим решения на откуп правительствам, то станем политическим инструментом и не сможем гарантировать честную конкуренцию. Мы считаем, что спортсмены, выступающие под флагом IJF, в статусе полного нейтралитета, не являются представителями какой-либо страны и, таким образом, соревнования с ними не являются нарушением какого-либо решения правительства, касающегося российских или белорусских спортсменов. Мы твердо убеждены, что дискриминация нейтрального спортсмена является нарушением прав человека».

Что дальше?

Если резюмировать сказанное, российские спортсмены выступят на «Большом шлеме» в Улан-Баторе, который пройдет 24-26 июня. Соревнования — очень крупные. В заявке 226 спортсменов из 27 стран — от Японии до Чили. Примечательно, что дзюдоистов с Украины на турнире в Монголии не будет. От России — 28 спортсменов.

Их выход на старт будет важен не только в плане возвращения на международную арену, но и в призме квалификации на Олимпийские игры в Париж. Она уже началась. В июле пройдут еще два «Гран-при» — в Будапеште и Загребе. Про участие россиян пока не сообщалось, но если в Улан-Баторе все пройдет без эксцессов, вероятно, наши дзюдоисты будут выступать в полном режиме. Вплоть до чемпионата мира, который запланирован в октябре в Ташкенте.

Президент НОК Украины Сергей Бубка уже отправил ноту протеста в связи с решением IJF.

Теперь ждем, как будут развиваться события. Может быть, и другие международные федерации последуют примеру дзюдо. И хотя бы частично российский спорт начнет возвращаться в мировую семью.