Американские промоушены активно приезжают в Россию. Что им здесь нужно и кто за это платит?

До 2026-го бойцовские лиги из США не проводили турниры в России пять лет.

Еще недавно приезд крупной американской лиги в Россию не казался чем-то необычным. UFC провела здесь три турнира, промоушен Bellator устроил бой Федора Емельяненко, а задолго до них в Санкт-Петербурге выступали бойцы канадской организации BodogFight. После 2022 года такие визиты прекратились, поэтому события 2026-го заслуживают отдельного внимания.

Сначала Karate Combat объединилась с RCC и провела турнир в Екатеринбурге. Затем в Москве дебютировала борцовская лига Real American Freestyle. Следующей станет Gamebred Bareknuckle MMA Хорхе Масвидаля: 12 сентября она проведет совместное шоу с RCC Hard в Челябинске. Во всех трех случаях американцы нашли российского партнера.

Это самый понятный способ работать на новом и непростом рынке: не искать арену, телевизионную площадку и исполнителей самостоятельно, а объединиться с организацией, у которой все это уже есть. Российские промоушены взамен получают международный бренд, иностранных бойцов и дополнительное внимание за пределами страны.

Лига Karate Combat в Екатеринбурге

Первым таким примером стал турнир RCC и Karate Combat, состоявшийся 27 марта в Академии единоборств РМК. Karate Combat привезла свои титулы и правила, а RCC предоставила площадку и значительную часть участников. В результате организаторы собрали программу из 17 поединков, которая продолжалась около шести часов. Турнир прошел в Академии единоборств РМК, чей зал вмещает до 500 человек.

В Екатеринбург приехали спортсмены из США, Франции, Бразилии, Турции, Ирана, Казахстана, Грузии, Нидерландов и Уганды. Россию представляли сразу 17 бойцов. Получилось международное шоу, но с явной ставкой на местных участников, которых хорошо знала уральская публика. Главным событием стала защита пояса Karate Combat в среднем весе. Ильяс Хамзин встретился с французом Алексом Лоорэ и победил единогласным решением судей.

Ильяс Хамзин в поединке с Алексом Лоорэ. Фото Пресс-служба RСС

Финансовую схему вечера стороны подробно не раскрыли, но известно, что российскую часть проекта обеспечивали RCC и стоящая за ней Русская медная компания: площадка принадлежит системе РМК, а местной организацией занималась RCC. Karate Combat предоставила бренд, титульные бои, правила и своих спортсменов.

Утверждать, что всех бойцов оплатила только Karate Combat или только РМК, нельзя. Корректнее говорить, что российская сторона финансировала проведение турнира, а обязательства перед спортсменами распределялись внутри совместного проекта. Суммы гонораров Хамзина, Лоорэ, Рочи, Ноя, Кутателадзе и остальных участников не публиковались, известна лишь одна дополнительная выплата. Основатель РМК Игорь Алтушкин назначил бонус в 10 тысяч долларов за лучший бой вечера. Его получил Сергей Пономарев за поединок с бразильцем Ванилто Антуньесом. Это единственная официально названная сумма, связанная с выступлениями в Екатеринбурге.

Вопрос о деньгах был особенно важен из-за положения самой Karate Combat. В конце 2025 года некоторые бойцы и подрядчики обвиняли лигу в задержках выплат, а к работавшей под ее брендом ITP Productions LLC предъявили иски из-за неоплаченных счетов на общую сумму около 387 тысяч долларов. Партнерство с RCC давало промоушену готовую площадку и финансово устойчивую российскую сторону.

В Екатеринбург приехал и основатель Karate Combat Роберт Брайан. Он не связан с профессиональными боями прошлой карьерой: окончил Пенсильванский университет и Уортонскую школу бизнеса, работал в Goldman Sachs и Magnetar Capital, основал инвестиционную компанию Metaval Capital и компанию MedSec, занимающуюся кибербезопасностью медицинского оборудования.

Брайан стал одним из создателей Karate Combat, которая провела первый турнир в 2018 году. Сейчас владельцем лиги является зарегистрированный на Каймановых островах Sensei Foundation, а должность президента занимает Асим Заиди. Приезд Брайана имел практическое значение: основатель лично увидел российскую площадку, производство турнира и реакцию зрителей, а RCC получила возможность обсуждать дальнейшее сотрудничество напрямую.

Среди гостей также были Павел Воля, Михаил Галустян, Михаил Пореченков, Алексей Чадов и Владимир Яглыч. Для Karate Combat турнир стал возможностью получить сильных бойцов и готовую аудиторию. Спортсмены RCC выступили под международным брендом, не покидая страну, что особенно важно при сократившемся числе доступных им зарубежных турниров.

Абдулрашид Садулаев после победы над Заком Браунагелем на турнире RAF в Москве. Фото соцсети RAF

Борцовский промоушен RAF в Москве

Особенно интересным получился приезд Real American Freestyle. Лига появилась только в 2025 году. Ее создавали предприниматель Чад Бронштейн, тренер Иззи Мартинес и уже почившая звезда рестлинга Халк Хоган, а бывший руководитель WCW Эрик Бишофф вошел в руководство проекта и занялся его медийной частью.

Создатели RAF решили сделать из вольной борьбы самостоятельный коммерческий продукт. После Олимпийских игр и чемпионатов мира даже знаменитым борцам часто негде регулярно выступать и зарабатывать. В RAF им предложили контракты, гонорары, чемпионские пояса и турниры, оформленные в привычном для поклонников ММА стиле.

Россия подходила для такого проекта почти идеально. Здесь много титулованных борцов, есть большая аудитория и хватает возможных соперников для американских звезд. Кроме того, RAF является частной лигой: ее участникам не требуется нейтральный статус, а результаты не влияют на олимпийскую квалификацию.

Турнир 5 сентября сначала собирались провести на «ВТБ Арене», однако за два дня до соревнований его перенесли в Мытищи. Организаторы не объяснили причину, но ранее в ESPN обратили внимание на возможные проблемы из-за американских санкций. Компания, управляющая первоначальной площадкой, связана с попавшим под санкции банком ВТБ. Американский сервис FOX Nation после этого отказался от трансляции. Лига сменила арену, перевыпустила билеты и сохранила турнир, хотя лишилась одного из важных телевизионных партнеров.

Кард при этом почти не пострадал. В Россию приехали олимпийские чемпионы Джордан Барроуз, Кайл Снайдер и Кайл Дейк, призер Олимпиады Кеннеди Блейдс, звезда студенческой борьбы и боец UFC Бо Никал. Арена в Мытищах была заполнена: турнир собрал около шести тысяч зрителей. Для профессиональной борьбы, которую только начинают продавать как отдельное шоу, это серьезная аудитория.

Перед началом турнира прозвучали гимны России и США. Главным событием стала встреча Хамзата Чимаева и Тайрона Вудли. Чимаеву понадобились 94 секунды, чтобы уложить бывшего чемпиона UFC на лопатки.

Хамзат Чимаев в поединке с Тайроном Вудли на турнире RAF в Москве. Фото соцсети RAF

Абдулрашид Садулаев победил Зака Браунагела со счетом 8:6, а Снайдер взял верх над Ахмедом Тажудиновым — 11:5.

Барроуз досрочно победил Магомеда Курбаналиева — 10:0, после чего вызвал на схватку Ислама Махачева. Дейк выиграл у Магомедхабиба Кадимагомедова — 7:6, Никал оказался сильнее Ширвани Мурадова, а Шарабутдин Магомедов победил Неймана Грейси — 11:3. Среди зрителей был первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Он сравнил состав турнира с возможным матчем сборных России и США, укомплектованных игроками НХЛ.

Важную роль сыграла Международная боксерская ассоциация (IBA). Накануне соревнований ее президент Умар Кремлев (он же — председатель наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России) вместе с Бронштейном и Мартинесом подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры собираются проводить турниры в других странах, а Кремлев уже предложил вернуть RAF в Россию в 2027 году — и устроить турнир аж на БСА «Лужники». Для RAF поездка была не жестом доброй воли, а частью международного развития. Лиге нужны новые рынки, известные участники и противостояния, которые невозможно собрать только в США. Россия дала ей все сразу: местных чемпионов, полные трибуны и соперничество американской и российской школ борьбы.

Титульным партнером московского турнира стал один из российских букмекеров, название которого включили в официальное наименование события. Гонорары по контрактам выплачивала RAF, однако московское шоу совместно проводили лига и IBA, которая приняла турнир и обеспечила российскую организационную часть. Таким образом, бюджет складывался из средств RAF, участия IBA и денег титульного партнера. Как именно расходы распределялись между сторонами, публично не сообщалось.

Индивидуальные выплаты участникам московского карда также остались закрытыми. После подписания Абдулрашида Садулаева телеграм-канал «Вольная борьба» сообщил о 100 тысячах долларов за выход и еще 100 тысячах за победу. Ни сам борец, ни RAF эту формулу официально не подтверждали, поэтому считать 200 тысяч установленным гонораром Садулаева за матч в Мытищах нельзя.

О масштабах выплат можно судить по другим историям. Арман Царукян говорил, что заработок в RAF приближается к его гонорарам в UFC. Майкл Биспинг рассказывал о предложении получить 500 тысяч долларов за борцовскую схватку с Тито Ортисом, от которой он отказался из-за проблем с шеей. Суммы Чимаева, Вудли, Снайдера, Дейка, Барроуза и остальных участников турнира не раскрывались.

Хорхе Масвидаль. Фото Global Look Press

Лига Хорхе Масвидаля в Челябинске

Третьим событием станет совместный турнир RCC Hard и Gamebred Bareknuckle MMA. Он пройдет 12 сентября на ледовой арене «Трактор» и войдет в программу празднования 290-летия Челябинска. В одном шоу соединят кулачные бои и смешанные единоборства без перчаток.

Gamebred принадлежит Хорхе Масвидалю, бывшему претенденту на пояс UFC. Проект он запускал вместе с пуэрториканским рэпером Anuel AA для ветеранов крупных промоушенов и бойцов, которым подходит жесткий формат ММА без перчаток. С 2023 по 2024 год на турнирах организации выступали Джуниор дос Сантос, Рой Нельсон, Алан Белчер, Гектор Ломбард и Франсиску Триналду.

Затем промоушен взял паузу на 17 месяцев. Масвидаль объяснял ее поиском денег, спонсоров и телевизионных партнеров. В 2026 году Gamebred вернулась и начала расширять календарь, а сотрудничество с RCC стало для нее удобным способом выйти за пределы привычного рынка.

Челябинский турнир пройдет при поддержке Русской медной компании. Отдельного генерального или титульного спонсора организаторы не объявляли. Российская сторона обеспечивает площадку, местное производство и блок RCC Hard, а Gamebred предоставляет свой бренд, правила, зарубежных участников и контрактную систему. Точный финансовый расклад между партнерами не раскрыт.

Gamebred также проводит в 2026 году Гран-при в легком и тяжелом весах. На каждый дивизион заявлено по 500 тысяч долларов, то есть общий призовой фонд составляет один миллион. Рафаэль Алвес и Луис Пенья проведут в Челябинске четвертьфинал легкого Гран-при. Эти деньги нельзя считать их гонораром за один бой: речь идет о фонде всего турнира на выбывание.

Сколько Алвес и Пенья получат за выход в Челябинске, неизвестно. Не раскрыты и гонорары Ивана Штыркова, Вагаба Вагабова, Тиаго Сантоса и других участников. Реванш Штыркова и Вагабова не входит в Гран-при и оплачивается по отдельным соглашениям.

Главным событием в Челябинске станет реванш Ивана Штыркова и Вагаба Вагабова. Они уже встречались в 2024 году по правилам кикбоксинга, и тогда Вагабов победил решением судей. Теперь бой пройдет по правилам ММА без перчаток. В международную часть программы вошли поединки бывшего претендента на титул UFC Тиаго Сантоса с Тафоном Нчукви, Рафаэля Алвеса с Луисом Пеньей и Дениса Петрова с Саидом Соумой. Также заявлены бои Валерия Мясникова с Магомедом Магомедовым и Николая Коваленко с Маркусом Винисиусом.

Также RCC Hard подготовила девять кулачных поединков, четыре из которых будут титульными. В одном из них Владислав «Белаз» Ковалев встретится с Тимуром «Доктором» Акаимовым. Таким образом, российская лига отвечает за привычную для себя часть шоу, а Gamebred привозит матчи по ММА без перчаток и спортсменов, известных американской аудитории.

Отдельный список почетных гостей пока не объявлен. Масвидаль является совладельцем и главным лицом Gamebred, однако его личный приезд в Челябинск официально не подтвержден. Поэтому заранее записывать его в гости турнира было бы неправильно. Для обеих сторон такое сотрудничество выглядит практично. Gamebred не нужно самостоятельно разбираться с российской логистикой, продажей билетов, производством эфира и работой с ареной. RCC получает бренд Масвидаля, зарубежных участников и возможность показать свое шоу иностранным зрителям. Трибуны же, по информации RCC, будут заполнены — все билеты на «Трактор Арену» уже проданы.

Поединок Ислама Махачева и Армана Царукяна на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге. Фото Global Look Press

Какие американские лиги приезжали в Россию раньше

До Karate Combat, RAF и Gamebred в России успели побывать несколько известных зарубежных лиг. Одним из первых был BodogFight — международный проект канадского предпринимателя Кэлвина Эйра, рассчитанный главным образом на североамериканскую аудиторию. Называть его строго американским не совсем правильно, но в историю приездов западных промоушенов он точно входит. В апреле 2007 года BodogFight провел в Санкт-Петербурге турнир Clash of the Nations.

Федор Емельяненко победил американца Мэтта Линдлэнда болевым приемом в первом раунде. Также выступили Александр Емельяненко, Амар Сулоев, Роман Зенцов, Эдди Альварес, Ник Томпсон и Джули Кедзи.

UFC добралась до России только в сентябре 2018 года. Первый турнир прошел в московском спорткомплексе «Олимпийский», а его главным событием стал бой Алексея Олейника с Марком Хантом. Россиянин победил удушающим приемом в первом раунде. Приезд UFC был полноценным выходом на новый рынок. Организация создала совместное предприятие с Российско-китайским инвестиционным фондом и компанией Mubadala из ОАЭ, собиралась проводить турниры, продавать медиаправа и развивать бренд во всей России и СНГ.

В апреле 2019 года UFC организовала шоу в Санкт-Петербурге. В главном бою Алистар Оверим победил Олейника, а Ислам Махачев выиграл у дебютировавшего в лиге Армана Царукяна. Там же выступили Сергей Павлович, Мовсар Евлоев, Шамиль Абдурахимов и Магомед Мустафаев. А в ноябре UFC вернулась в Москву. Забит Магомедшарипов победил Кэлвина Каттара, Александр Волков — Грега Харди, Магомед Анкалаев — Далчу Лунгиамбулу. После этого лига больше не проводила турниры в России.

Последним большим американским промоушеном перед продолжительной паузой стал Bellator. Его первое российское шоу состоялось 23 октября 2021 года на «ВТБ Арене». Турнир полностью строился вокруг возвращения Федора Емельяненко, который нокаутировал Тимоти Джонсона за 106 секунд. На том же турнире выступили Виталий Минаков, Усман Нурмагомедов, Анатолий Токов и Кирилл Сидельников. Российские бойцы выиграли почти все ключевые поединки, а московское шоу так и осталось единственным турниром Bellator в стране.

Если учитывать не только соревновательные единоборства, можно вспомнить WWE. В апреле 2012 года американская рестлинг-компания впервые приехала в Москву и собрала больше шести тысяч зрителей на Малой спортивной арене «Лужников». Неожиданным гостем шоу стал Трипл Эйч. Через год WWE снова выступила в российской столице. Нынешние приезды отличаются от турниров UFC и Bellator. Тогда Россия была обычной частью международной географии промоушенов.

Теперь любое сотрудничество приходится отдельно выстраивать вокруг ограничений, финансовых расчетов и местных партнеров. История RAF показала, что даже выбор арены может стать проблемой.

Поэтому говорить, что спорт способен быстро изменить отношения между государствами, было бы слишком смело. Karate Combat, RAF и Gamebred не отменяют санкции и не решают вопрос возвращения российских сборных. Эти организации преследуют прежде всего спортивные и коммерческие цели. Но для отношений между людьми такие турниры имеют значение.

Американские спортсмены приезжают в Россию, проводят здесь несколько дней, общаются с соперниками и публикой, а затем рассказывают о поездке дома. Российские бойцы получают возможность работать с иностранными командами и соревноваться без нейтрального статуса.

Для этого не требуется одинаково смотреть на политику. Достаточно того, что борцы, бойцы, тренеры и менеджеры продолжают разговаривать друг с другом и вместе выполнять работу. Один турнир не меняет отношения между странами, но сохраняет связи, которые иначе могли бы исчезнуть. Karate Combat, RAF и Gamebred едут в Россию не ради красивых заявлений. Здесь есть известные бойцы, подготовленные площадки и зрители, готовые покупать билеты. Пока это сотрудничество остается выгодным американским и российским организациям, подобных турниров может стать больше.