Хасикова переизбран председатель набсовета Федерации кикбоксинга России

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков сохранил пост председателя высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России, сообщает пресс-служба организации.

Решение о переизбрании Хасикова было единогласно принято на конференции федерации.

46-летний Хасиков занимает эту должность с 2021 года. За время спортивной карьеры он трижды становился чемпионом России и выигрывал чемпионат Европы по кикбоксингу, а также завоевывал титулы чемпиона мира по версиям ISKA, WKA, WAKO-Pro, W5 и WKN.

Хасиков завершил профессиональную карьеру в 2014 году. На его счету 24 победы, пять поражений и одна ничья, также он провел около 200 любительских поединков.