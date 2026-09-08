В Октябрьском стартовал турнир по боксу памяти Владислава Новицкого

В городе Октябрьском стартовал четырехдневный турнир по боксу среди юношей 15-16 лет, посвященный памяти Владислава Новицкого.

Новицкий возглавлял местную федерацию бокса с 2004 по 2021 год. Под его руководством спортсмены из Октябрьского добивались успехов на российских и международных соревнованиях. В частности, Леонид Костылев в 2008 году выиграл чемпионат Европы в Ливерпуле.

«К сожалению, Владислав Николаевич рано ушел, но его дела послужили мощному развитию бокса в нашем городе», — сказал мэр Октябрьского Алексей Пальчинский на церемонии открытия.

Также о турнире высказался и Александр Лебзяк. Напомним, Лебзяк в 2000 году на Олимпиаде в Сиднее, несмотря на тяжелейшую травму легкого, добыл золото. Кроме того, он становился чемпионом мира и Европы, а после завершения карьеры тренировал в разные годы сборные России, Туркменистана и Китая.

«Уверен, турнир пройдет на высшем уровне, а после приглашаю ребят в свою академию, мы все получим полезный опыт», — сказал легендарный спортсмен.

Турнир проводится при поддержке дочери Новицкого Татьяны и ее супруга Алексея Жарича. Соревнования продлятся до 11 сентября. Финальные бои и церемония награждения начнутся в заключительный день в 12:00.