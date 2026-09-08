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Россиянин Садулаев и американец Снайдер проведут реванш в RAF в 2026 году

Сергей Филин

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев сообщил, что проведет реванш с американцем Кайлом Снайдером в лиге Real American Freestyle (RAF) до конца 2026 года.

В июле 30-летний россиянин проиграл своему ровеснику из США на турнире в Грузии со счетом 4:5. В поединке Садулаев получил травму колена. 5 сентября россиянин провел первую схватку после травмы. На турнире RAF в Мытищах он победил американца Зака Браунагеля со счетом 8:6.

«Мы проведем реванш после чемпионата мира. Сейчас это моя основная задача — подготовка к отбору и чемпионату мира», — приводит слова Садулаева ТАСС.

Чемпионат мира по вольной борьбе состоится в Астане (Казахстан) с 24 октября по 1 ноября.

Садулаев — двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе.

Источник: ТАСС
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Абдулрашид Садулаев
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