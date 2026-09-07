Российский тхэквондист Ларин завоевал серебро на Гран-при в Южной Корее

Олимпийский чемпион 2020 года по тхэквондо Владислав Ларин занял второе место на Гран-при в Южной Корее.

В финале в весовой категории свыше 80 килограммов 30-летний россиянин проиграл Сеифу Эиссе из Египта.

Ранее в категории до 68 килограммов бронзовую медаль завоевал россиянин Амир Выков. В соревнованиях среди женщин в категории свыше 67 килограммов второе место заняла Анастасия Космычева. В финале она проиграла Сон Да Бин из Южной Кореи.

Гран-при Южной Кореи проходил в Муджу и завершился 7 сентября. Российские тхэквондисты принимали участие в турнире с флагом и гимном.