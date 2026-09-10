Бокс/ММА
Любительский бокс
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Любительский бокс

Стал известен состав сборной России по боксу на чемпионат Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов объявил состав команды на чемпионат Европы, который пройдет в Софии с 17 по 25 сентября. В заявку вошли десять спортсменов — по одному в каждой весовой категории.

«Состав у нас хороший, будем стараться завоевать как можно больше золотых медалей и первое командное место. Медальный план — четыре золотых награды», — приводит слова Фархутдинова Федерация бокса России.

В весовой категории до 50 кг выступит Баир Батлаев, до 55 кг — Вячеслав Рогозин, до 60 кг — Всеволод Шумков, до 65 кг — Расул Магомедов, до 70 кг — Сергей Колденков.

В категории до 75 кг Россию представит Исмаил Муцольгов, до 80 кг — Чеэрав Ашалаев, до 85 кг — Дмитрий Карманов, до 90 кг — Рамазан Дадаев, свыше 90 кг — Давид Суров.

По словам Фархутдинова, сомнения у тренерского штаба оставались по категории до 90 кг. Перед объявлением состава Рамазан Дадаев провел спарринг с Тимуром Гамзатовым и получил место в команде после травмы соперника.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что задачей команды на чемпионате Европы будет первое место в командном зачете. Российские боксеры выступят на турнире с национальными флагом и гимном.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бокс
Любительский бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В бундестаге прозвучала сирена во время выступления министра
Александр Филимонов: «Прыгнуть со скалы, как Аршавин? Мне в футболе адреналина хватает»
В Амстердаме стали чаще появляться стихийные лагеря румынских цыган
Тактический сюрприз Симеоне почти сработал. Как Ираола спас «Ливерпуль» по ходу матча
Samsung высмеяла Apple после презентации iPhone Duo
Подтвердила свой класс, но не прыгнула выше головы. Итоги выступления Мирры на US Open
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Зинаида Кузькина
«Волейбол. Наши чемпионы» | Зинаида Кузькина
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Эдуард Безуглов — в подкасте Ксении Шойгу
Эдуард Безуглов — в подкасте Ксении Шойгу
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Ничья «Рубина» и «Ахмата»: видео
Ничья «Рубина» и «Ахмата»: видео
СКА подписал Игоря Ларионова
СКА подписал Игоря Ларионова
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Россияне заняли первое место в медальном зачете на юниорском чемпионате Европы по боксу
Новости
RSS RSS
Все новости