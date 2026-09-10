Стал известен состав сборной России по боксу на чемпионат Европы

Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов объявил состав команды на чемпионат Европы, который пройдет в Софии с 17 по 25 сентября. В заявку вошли десять спортсменов — по одному в каждой весовой категории.

«Состав у нас хороший, будем стараться завоевать как можно больше золотых медалей и первое командное место. Медальный план — четыре золотых награды», — приводит слова Фархутдинова Федерация бокса России.

В весовой категории до 50 кг выступит Баир Батлаев, до 55 кг — Вячеслав Рогозин, до 60 кг — Всеволод Шумков, до 65 кг — Расул Магомедов, до 70 кг — Сергей Колденков.

В категории до 75 кг Россию представит Исмаил Муцольгов, до 80 кг — Чеэрав Ашалаев, до 85 кг — Дмитрий Карманов, до 90 кг — Рамазан Дадаев, свыше 90 кг — Давид Суров.

По словам Фархутдинова, сомнения у тренерского штаба оставались по категории до 90 кг. Перед объявлением состава Рамазан Дадаев провел спарринг с Тимуром Гамзатовым и получил место в команде после травмы соперника.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что задачей команды на чемпионате Европы будет первое место в командном зачете. Российские боксеры выступят на турнире с национальными флагом и гимном.