Немков: «Токов перестал приходить в зал после поражения от Шлеменко»

Боец PFL в тяжелом весе Вадим Немков прокомментировал новость об уходе Анатолия Токова из команды Fedor Team.

«Я не понимаю, куда он ушел, — сказал Немков «СЭ». — Просто перестал приходить в зал на тренировки, потерялся, и все. Я даже не понимаю, где он, что он. Я знаю, что он сейчас в сельское хозяйство ушел, чуть у них земли есть, с братом они занимаются. После того, как он подрался с Шлеменко, проиграл, у нас было 3-4 сбора уже, на которые он ни разу не пришел. У него там какие-то травмы, сейчас локти болят, что-то еще. Но просто прийти, пообщаться, поздороваться... Он не пришел. Я его так пару раз видел, говорил: «Приходи, Толя, в зал». Он так и не пришел. А так — телефоны не берет, не отвечает. Он только звонит, когда ему надо что-то. Владимир стабильно ходит на тренировки каждый день в зале. Пашет, борется, боксирует».

Ранее в официальных соцсетях Fedor Team было объявлено, что Анатолий Токов покинул команду.