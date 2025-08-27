Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА

27 августа 2025, 19:45

Немков: «Токов перестал приходить в зал после поражения от Шлеменко»

Евгений Нарижный
Корреспондент
Анатолий Токов.
Фото Global Look Press

Боец PFL в тяжелом весе Вадим Немков прокомментировал новость об уходе Анатолия Токова из команды Fedor Team.

«Я не понимаю, куда он ушел, — сказал Немков «СЭ». — Просто перестал приходить в зал на тренировки, потерялся, и все. Я даже не понимаю, где он, что он. Я знаю, что он сейчас в сельское хозяйство ушел, чуть у них земли есть, с братом они занимаются. После того, как он подрался с Шлеменко, проиграл, у нас было 3-4 сбора уже, на которые он ни разу не пришел. У него там какие-то травмы, сейчас локти болят, что-то еще. Но просто прийти, пообщаться, поздороваться... Он не пришел. Я его так пару раз видел, говорил: «Приходи, Толя, в зал». Он так и не пришел. А так — телефоны не берет, не отвечает. Он только звонит, когда ему надо что-то. Владимир стабильно ходит на тренировки каждый день в зале. Пашет, борется, боксирует».

Ранее в официальных соцсетях Fedor Team было объявлено, что Анатолий Токов покинул команду.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Анатолий Токов
Вадим Немков
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Шесть лет спустя. По делу об убийстве отца гонщика «Формулы-1» Петрова произошли громкие аресты
Дело Александры Митрошиной. Блогеру вынесли приговор за отмывание денег
WSJ сообщила об усталости Трампа от звонков Нетаньяху
Захарова предложила Польше позориться до конца и не лишать Зеленского ордена
ЧМ-2026: Роналду сбежал с поля, его сестра разнесла партнеров, мощный старт Англии, но Тухель недоволен
Задержали за две недели до ЧМ. Форвард Кот-д'Ивуара оказался в центре расследования по делу о ставках
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Поединок Немкова и экс-бойца UFC Альбини возглавит турнир лиги «Сокол»

Источник: бойцу ММА грозит до 10 лет колонии за мошенничество
Новости
RSS RSS
Все новости