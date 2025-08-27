Поединок Немкова и экс-бойца UFC Альбини возглавит турнир лиги «Сокол»

26 сентября в Краснодаре пройдет второй турнир, организованный бойцовской лигой «Сокол».

В главном событии вечера свой 44-й поединок в профессиональной карьере проведет Виктор Немков. Последний раз Виктор выходил на ринг в декабре 2024-го года, уступив раздельным решением судей Хадису Ибрагимову. До этого Немков шел на серии из четырех побед и владел поясом лиги «Наше Дело».

Соперником россиянина станет бразилец Джуниор Альбини, известный российской аудитории по выступлениям в UFC. На счету Альбини 17 побед и 6 поражений в ММА.