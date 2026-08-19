Харитонов: «Если Яндиев не вернет долг, в этот раз заднюю точно не дам»

Российский боец ММА Сергей Харитонов в интервью «СЭ» сообщил, что после примирения с Адамом Яндиевым между сторонами остался нерешенный финансовый вопрос.

«Если бы со мной тогда не поговорили люди, все могло бы быть по-другому, — сказал Харитонов «СЭ». — Ко мне приехали, со мной разговаривали, сказали: «Серег, он нормальный», — и так далее. Я встретился с его отцом Алиханом, поговорили, пообщались. Фамилии людей, которые ко мне приезжали, пока называть не буду. Может, когда-нибудь об этом скажу. Я думал, что они проведут турнир и закроют финансовый вопрос. Они его, к сожалению, так и не закрыли. И турнир не провели. Долг до сих пор остается, вопрос со мной не закрыт. Думаю, когда-то они одумаются, совесть проснется и все будет закрыто.

Я не хочу возвращаться к этой истории, но если меня вынудят, конечно, вернусь. Тогда я пошел против своей воли. Хотел сделать по-другому, но мои высокопоставленные друзья попросили поступить так, как получилось. Многие после этого от меня отвернулись. Я их не осуждаю, потому что я человек военный, двигаюсь в команде. Надеюсь, люди выйдут на меня и мы закроем старый вопрос. Если нет, будет большое жесткое интервью, расскажу, как все было на самом деле. Я ни с кем не собираюсь воевать, устраивать какие-то движения. Я человек, который живет по закону и не хочет приключений. Но если меня вынудят, в этот раз я точно, к сожалению или к счастью, заднюю не дам», — сказал Харитонов «СЭ».

Конфликт Харитонова и Яндиева произошел в ноябре 2020 года в Москве. В результате потасовки Харитонов получил травмы и обратился в полицию. Позднее бойцы объявили о примирении.