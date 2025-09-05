Источник: бойцу ММА грозит до 10 лет колонии за мошенничество

Бойца ММА Мансура Солтамурадова подозревают в мошенничестве на сумму 6 миллионов рублей, сообщает e1.ru.

По информации издания, спортсмен из Екатеринбурга оказался одним из курьеров, которых использовали при обмане 19-летней девушки. По словам Солтамурадова, его друг попросил забрать деньги у потерпевшей и передать конверт третьему лицу, отметив, что это якобы его деньги на покупку квартиры. Солтамурадова позже задержали.

По данным источника, 22-летнему бойцу предъявили обвинение в крупном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет колонии.

Солтамурадов провел семь боев в ММА, одержал шесть побед и потерпел одно поражение.