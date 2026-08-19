Садулаев вернулся к полноценным тренировкам после травмы колена

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев возобновил полноценные тренировки после травмы колена. 30-летний спортсмен уже находится на подготовительном сборе.

«Абдулрашид вернулся к тренировкам. Уже находится на сборе, готовится к схватке», — цитирует ТАСС представителя команды спортсмена.

В начале июля Садулаев получил повреждение колена во время схватки с американским борцом Кайлом Снайдером. Поединок состоялся на турнире организации Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси.

Следующую схватку россиянин должен провести 5 сентября. На турнире RAF в Москве его соперником станет американец Зак Браунагель.

Садулаеву 30 лет. Он дважды становился олимпийским чемпионом по вольной борьбе, а также шесть раз выигрывал чемпионат мира.