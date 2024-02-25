Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА

25 февраля, 07:32

Шамидхан Магомедов стал новым чемпионом LFA

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

29-летний российский полусредневес одолел 28-летнего американца Девина Смита (10-4) техническим нокаутом в первом раунде и стал чемпионом американской лиги LFA в полусреднем весе.

Поединок состоялся 23 февраля на LFA 177 в Seneca Niagara Casino & Hotel в Нью-Йорке, США.

Магомедов идет на серии из пяти побед. Единственное поражение он потерпел от Расула Маммаева (13-3) единогласным решением судей в 2021-м на EFC 36. Большинство своих боев Магомедов заканчивает досрочно — только одна его победа дошла до решения судей.

0
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» в матче НХЛ
Президент РФ Путин сегодня обратится к Федеральному собранию
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федор Емельяненко: «Человек верующий не ругается матом»

Гаджиев готов дать Милохину 5 миллионов рублей за бой в России
Новости
RSS RSS
Все новости