Шамидхан Магомедов стал новым чемпионом LFA

29-летний российский полусредневес одолел 28-летнего американца Девина Смита (10-4) техническим нокаутом в первом раунде и стал чемпионом американской лиги LFA в полусреднем весе.

Поединок состоялся 23 февраля на LFA 177 в Seneca Niagara Casino & Hotel в Нью-Йорке, США.

Магомедов идет на серии из пяти побед. Единственное поражение он потерпел от Расула Маммаева (13-3) единогласным решением судей в 2021-м на EFC 36. Большинство своих боев Магомедов заканчивает досрочно — только одна его победа дошла до решения судей.