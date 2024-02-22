Федор Емельяненко: «Человек верующий не ругается матом»

Федор Емельяненко считает, что верующий человек не ругается матом

Легендарный российский боец MMA Федор Емельяненко (40-7) рассказал, что его бойцы обычно не ругаются матом на тренировках.

«Человек верующий не ругается матом. У нас в зале икона висит, поэтому не принято [в зале материться]. Ребята в храм ходят, поэтому они знают, что ругаться матом нехорошо. Да и когда ты этого не делаешь, тебя и не тянет», — сказал Емельяненко «СЭ».

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля 2023-го в Инглвуде, США.