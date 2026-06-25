Сборная России по муайтай выиграла общекомандный зачет чемпионата мира в Малайзии

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира по муайтай в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Россияне завоевали 37 медалей. На чемпионате мира: 7 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых. На первенстве мира: 7 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых.

Чемпионами мира стали Белла Дурандина (до 48 кг), Зарина Исламова (до 54 кг), Валерия Албул (до 67 кг), Маргарита Кульгун (до 75 кг), Константин Шахтарин (до 71 кг), Асхаб Ахмедов (до 75 кг) и Али Алиев (до 86 кг).

Второе место в общекомандном зачете чемпионата мира заняли украинцы, третье — спортсмены из Турции.