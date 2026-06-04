Турнир TOP DOG 42 пройдет 6 июня в Санкт-Петербурге

6 июня Санкт-Петербург примет турнир TOP DOG 42, который пройдет на «СКА Арене». В рамках турнира зрителей ожидают 15 поединков, включая сразу четыре титульных боя с участием действующих чемпионов организации.

Главным событием вечера станет противостояние в полутяжелом дивизионе, где чемпион Олег «Фомич» Фомичев встретится с Яхьей Нурмагомедовым. В легком весе чемпион лиги Кантемир «Ликвидатор» Калажоков проведет пятую защиту чемпионского перстня против Александра Хальзова.

Чемпион полулегкого дивизиона Шахобиддин «Узбекский Левша» Егамов и главный претендент Александр «Гроссмейстер» Сидоренко проведут реванш.

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