Вячеслав Борщев дебютирует на голых кулаках на турнире IBA Bare Knuckle в США
Российский боец Вячеслав Борщев дебютирует в лиге боев на голых кулаках IBA Bare Knuckle, сообщает пресс-служба организации.
Спортсмен примет участие в первом турнире промоушена в США, который состоится 18 июля в Майами. Поединок Борщева с пуэрториканцем Элвином Брито возглавит кард турнира.
Полный кард турнира IBA Bare Knuckle в Майами:
Вячеслав Борщев (Россия) — Элвин Брито (Пуэрто-Рико)
5 раундов по 2 минуты
Вес: 75 кг
Хавьер Фортуна (Доминиканская Республика) — Алехандро Мунера ( Колумбия)
5 раундов по 2 минуты
Вес: 70 кг
Джордж Соса (США) — Коти Кук (США)
5 раундов по 2 минуты
Вес: 72 кг
Кендрик Мири (США) — Алекс Кук (США)
5 раундов по 2 минуты
Вес: 93 + кг
Иванильдо Меттендаф (США) — Луис Брюингтон (США)
5 раундов по 2 минуты
Вес: 88 кг
Шон Хотусинг (США) — Дастин Бэйли (США)
5 раундов по 2 минуты
Вес: 84 кг
Маркус Суарез (США) — Алан Саламов (Россия)
3 раунда по 2 минуты
Вес: 84 кг
Фредди Сааведра (США) — Диего Ромо (Эквадор)
5 раундов по 2 минуты
Вес: 84 кг
Лазаро Лара (США) — Мика Митчелл (США)
3 раунда по 2 минуты
Вес: 57 кг
Нэйт Ларокко (США) — Давид Мистулов (Россия)
3 раунда по 3 минуты
Вес: 77 кг