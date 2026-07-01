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Вячеслав Борщев дебютирует на голых кулаках на турнире IBA Bare Knuckle в США

Российский боец Вячеслав Борщев дебютирует в лиге боев на голых кулаках IBA Bare Knuckle, сообщает пресс-служба организации.

Спортсмен примет участие в первом турнире промоушена в США, который состоится 18 июля в Майами. Поединок Борщева с пуэрториканцем Элвином Брито возглавит кард турнира.

Полный кард турнира IBA Bare Knuckle в Майами:

Вячеслав Борщев (Россия) — Элвин Брито (Пуэрто-Рико)
5 раундов по 2 минуты
Вес: 75 кг

Хавьер Фортуна (Доминиканская Республика) — Алехандро Мунера ( Колумбия)
5 раундов по 2 минуты
Вес: 70 кг

Джордж Соса (США) — Коти Кук (США)
5 раундов по 2 минуты
Вес: 72 кг

Кендрик Мири (США) — Алекс Кук (США)
5 раундов по 2 минуты
Вес: 93 + кг

Иванильдо Меттендаф (США) — Луис Брюингтон (США)
5 раундов по 2 минуты
Вес: 88 кг

Шон Хотусинг (США) — Дастин Бэйли (США)
5 раундов по 2 минуты
Вес: 84 кг

Маркус Суарез (США) — Алан Саламов (Россия)
3 раунда по 2 минуты
Вес: 84 кг

Фредди Сааведра (США) — Диего Ромо (Эквадор)
5 раундов по 2 минуты
Вес: 84 кг

Лазаро Лара (США) — Мика Митчелл (США)
3 раунда по 2 минуты
Вес: 57 кг

Нэйт Ларокко (США) — Давид Мистулов (Россия)
3 раунда по 3 минуты
Вес: 77 кг

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